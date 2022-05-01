Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenaze töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenazeye katılması
Bakan Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla cenaze namazının kılınması
Cenaze namazının kılınması
Dua edilmesi
Cenazenin uğurlanması
ADANA - Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde toprağa verildi.
Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.
Kaynak: AA
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