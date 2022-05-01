Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenaze töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenazeye katılması

Bakan Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla cenaze namazının kılınması

Cenaze namazının kılınması

Dua edilmesi

Cenazenin uğurlanması

ADANA - Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde toprağa verildi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.