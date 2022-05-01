Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı

01.05.2022 13:45

Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenaze töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenazeye katılması Bakan Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla cenaze namazının kılınması Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi Cenazenin uğurlanması ADANA - Eren...

Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenaze töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenazeye katılması

Bakan Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla cenaze namazının kılınması

Cenaze namazının kılınması

Dua edilmesi

Cenazenin uğurlanması

ADANA - Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde toprağa verildi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.

Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Bakan Soylu'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması Bakan Soylu'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması Son dakika! Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika! Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlanıyor

Süleyman Soylu, Jandarma, Akdeniz, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Salgın nedeniyle düğünlerini iptal eden çift, para iadesi istedi! Mahkeme gelin ve damadı haklı buldu
13:48 Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi
13:44 Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklama: En hafif tabirle çağ dışı bir görüntü
13:16 Açtıktan 10 gün sonra kuruyor! Şakayıkları koparmanın cezası 109 bin lira
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 14:30:52. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement