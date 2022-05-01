Son dakika haberi: Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz'in cenazesi Adana'ya getirildi - Son Dakika

Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi Adana'ya getirildi.

Operasyonda yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçakla sevk edilirken müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akdeniz'in cenazesi, uçakla memleketi Adana'ya uğurlandı.

Adana Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, yakınlarının yanı sıra diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Şehidin cenazesi, tören için Yumurtalık ilçesi Hamzalı Mahallesi'ne götürüldü.