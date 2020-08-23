Son dakika haberi... Şehit Kıran'ın cenazesi memleketi Çanakkale'ye getirildi - Son Dakika

Şehit Kıran'ı; babası Müjdat Kıran, annesi Filiz Kıran, akrabaları ve yakınları ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş , Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdür Vekili Alaaddin Tekin askeri ve mülki erkan karşıladı.

Giresun 'da yaşanan sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın naaşı memleketi Çanakkale 'ye getirildi. Askeri kargo uçağıyla Çanakkale Havalimanı 'na getirilen Kıran'ın naaşı cenaze nakil aracıyla Eceabat ilçesine götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 22:17

Kaynak: İHA

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