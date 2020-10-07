Son dakika haberi! Şehit kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika

Son dakika haberi! Şehit kızına doğum günü sürprizi

07.10.2020 19:31
Son dakika haberi! Şehit kızına doğum günü sürprizi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, şehit Jandarma Astsubay Adil Kozanoğlu'nun 9 yaşına giren kızı Irmak Kozanoğlu için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, şehit Jandarma Astsubay Adil Kozanoğlu'nun 9 yaşına giren kızı Irmak Kozanoğlu için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 20 Mart 2014'te terör saldırısı sonucu şehit olan Kozanoğlu'nun 9 yaşına basan kızı Irmak Kozanoğlu için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

İlçeye bağlı kırsal Akçalı Mahallesi'ndeki evinde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Irmak, pastasını annesi Elif ve kardeşi Belinay Kozanoğlu ile birlikte kesti.

Yaşadığı mutluluk gözlerine yansıyan Irmak Kozanoğlu, sürpriz doğum günü karşısında çok mutlu olduğunu belirtti.

Kozanoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a ve komutanlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, Türkoğlu Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Pekmez, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un eşi Funda Okumuş katıldı.

Astsubay, Jandarma, Türkoğlu, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şehit kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika


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