Son dakika haberi... Şehit Kurtuluş Kaya son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Kurtuluş Kaya son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR - Hatay İli Dörtyol İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli şehit Başçavuş Kurtuluş Kaya son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kurtuluş Kaya, alınan koronavirüs tedbirleri kapsamından kılınan öğle namazının ardından Kaman ilçesi Cuma Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Törene Tuğgeneral Şakir Uslu, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Milletvekili Metin İlhan Vali Vekili Adnan Kayık, Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan ve İl ilçe protokolü ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Şehit Kurtuluş Kaya'nın yanında olduğunu söyleyen muhtar Ferhat Aydın, "Kurtuluş şehit olmadan önce benim yanımdaydı. Bölgede hırsızlık olayları çok olmakta. Bölgede komutanın olduğu sürece kimse hırsızlıkta yapamıyor. Garibanın malını çaldırdıktan sonra anlamı yok demişti"dedi.

Hatay İli Dörtyol İlçesine bağlı Yeşilköy Mahallesinde meydana gelen kazada 48 yaşındaki Dörtyol İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kurtuluş Kaya başından ve vücudunun değişik yerlerinden yara almış ve yoğun bakım altında tedaviye başlanmış tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.