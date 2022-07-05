Son dakika haberi! Şehit mezarına saldırı olayında sanığın tahliye edilmesine ailelerden tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Şehit mezarına saldırı olayında sanığın tahliye edilmesine ailelerden tepki

05.07.2022 09:56

Bir son dakika haberine göre Şehit mezarına saldırı olayında sanığın tahliye edilmesine ailelerden tepki Kocaeli'de 4 şehit mezarına "PKK" yazan ve küfürler ederek sosyal medyada paylaşan şahıs geçtiğimiz günlerde tahliye olurken, şehit aileleri duruma tepki gösterdi.

Şehit mezarına saldırı olayında sanığın tahliye edilmesine ailelerden tepki

KOCAELİ - Kocaeli'de 4 şehit mezarına "PKK" yazan ve küfürler ederek sosyal medyada paylaşan şahıs geçtiğimiz günlerde tahliye olurken, şehit aileleri duruma tepki gösterdi. Sanığın tahliye olmasından dolayı çok üzüldüğünü söyleyen şehit Emre Kaan Arlı'nın babası Şaban Arlı, "Malum tahliye kararına göre o hainle her an her yerde karşılaşabiliriz. Bu karşılaşma sonucunda kimin başına ne geleceğini kim kestirebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle kafasını bozmuş hainin yarın başka bir yerde başka bir şehitliğe ya da devlet kurumuna karşı işlem yapmayacağının garantisini kim verebilir? Hal böyle olunca eşlerimizin, çocuklarımızın can güvenliği tehlikede değil mi?" dedi.

6 Kasım 2021 tarihinde Körfez Asri Mezarlığın şehitlik bölümünde F.Ş., şehitler Emre Kaan Arlı (2005 yılında Siirt'te PKK tarafından şehit edildi), Halil İbrahim Arslan (2006 yılında PKK tarafından Hakkari'de şehit edildi), Düzgün Kılavuz (1996 yılında Sivas'ta PKK tarafından şehit edildi) ve Başar Baran Varlı'nın (1995 yılında PKK tarafından Bingöl'de şehit edildi) mezarlarına çirkin bir saldırı gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen askerlerin mezarlarına "PKK" yazan ve bunun fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaşan F.Ş., şehit mezarlarını pislettiğini de söyleyerek küfürler etti. Paylaşımın ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Zanlı, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Sanığın tahliye edildiğini duyan şehit aileleri ise duruma tepki gösterdi.

Olayla ilgili konuşan şehit Emre Kaan Arlı'nın babası Şaban Arlı, "Yaklaşık 8 ay önce Körfez Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlerimizin mezar taşlarına terör örgütünün ismini yazıp resmini çektikten sonra sosyal medyada paylaşan sanık, bizlere ve şehitlerimize küfreden hain aşağılık müptezel son duruşmada tahliye edilmiştir. Bu durum hakarete uğrayan şehidin babası olarak başta beni, eşimi, çocuklarımı ve tahliye kararını duyan şehit ailelerimizi, gazileri ve sağduyulu vatandaşlarımızı çok üzmüştür. Olayın bu aşamaya geldiğini öğrenen herkes 'Bu ne biçim adalet' demekten kendini alamamıştır" dedi.

"Malum tahliye kararına göre o hainle her an her yerde karşılaşabiliriz"

Arlı, "Biz ne mahkemeye ne de tahliye kararını vermek zorunda kalan hakimlere bir şey demiyoruz. Onlar yasalar çerçevesinde görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Çevremizde olup hukukla uğraşan tanıdıklarımızın bize söylediğine göre hainin tahliyesi tamamen CMUK diye bildiğimiz yargılama sisteminden kaynaklanıyormuş. Tamamen suçluyu koruyacak tarzda hazırlanmış, mağduru daha mağdur eden bir yasa. Başta Kocaeli vekilleri olmak üzere yüce Mecliste olan sağduyulu vekillerden ricamız terör suçları dahil vicdanları sızlatan, toplumda ağır travmalara yol açan suçlarda kesinlikle değişiklik yapılması yönünde çalışma yapılmasıdır. Malum tahliye kararına göre o hainle her an her yerde karşılaşabiliriz. Bu karşılaşma sonucunda kimin başına ne geleceğini kim kestirebilir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle kafasını bozmuş hainin yarın başka bir yerde başka bir şehitliğe ya da devlet kurumuna karşı işlem yapmayacağının garantisini kim verebilir? Hal böyle olunca eşlerimizin, çocuklarımızın can güvenliği tehlikede değil mi?" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Pazarın en ağır koçu: 'Pablo' Pazarın en ağır koçu: 'Pablo'
Kaynak: İHA

Kocaeli, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Şehit mezarına saldırı olayında sanığın tahliye edilmesine ailelerden tepki - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
11:19 Bayburt'ta 'Pala Dayı'nın cesareti konuşuluyor! Ayıyı değneğiyle kovaladı
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:53 Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük zengin sevgilisiyle kameralara yakalandı
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
10:47 Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere bu olay damga vurdu: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş
10:36 Dolar, 16,89 TL seviyesinden işlem görüyor! Döviz kurlarında son durum...
10:31 Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 11:33:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Şehit mezarına saldırı olayında sanığın tahliye edilmesine ailelerden tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement