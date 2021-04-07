Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Müslüm Altıntaş'ın ismi Halfeti'deki bir sosyal tesise verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, piyade er Müslüm Altıntaş'ın adının verildiği sosyal tesisin açılışı için düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Erin, Şehit Müslüm Altıntaş'ın adının bu tesisle yaşayacağını belirterek, "Aziz şehidimiz ve onunla kader birlikteliği yapan, o mağarada PKK terör örgütünün alçak ve hain gerçek iç yüzünü yansıtan, haince katledilen 13 kardeşimizin hepsine ve terörle mücadelede hayatını feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan bir kez daha rahmet diliyor, mekanlarının cennet olmasını temenni ediyorum. Başta aileleri olmak üzere bizlere de şefaatçi olmalarını dileyerek bir kez daha rahmetle saygı ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Erin'in daha sonra telefonla aradığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile şehidin babası Şevket Atıntaş'ı görüştürdü.

Bakan Soylu konuşmasında, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, Altıntaş ailesine de sabır diledi.

"Bu kutlu bayrağa sahip çıkalım"

Şehidin babası Şevket Altıntaş, oğlunun cennette Hz. Muhammed'e komşu olduğunu, şehit olarak Allah'ın huzurunda duracağını belirtti.

"Biz kaybetmedik" diyerek, çocuğunun kalleşçe şehit edildiğini ifade eden baba Altıntaş, "Olan oldu, biten bitti. Derin bir acımız var ama olayın hakikatine bakıyorum. Oğlum şehit oldu, kutsallaştı. Abartmadan söylüyorum. Biz de gözümüzün önüne bakalım. Bizler, Kürt-Türk adı altında yapılan bu oyunun içerisine giriyoruz ve alet oluyoruz. Ricam odur ki Allah aşkına ülkemize, vatanımıza, birliğimize sahip çıkalım. Bu kutlu bayrağa sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Şehidin annesi Songül Altıntaş da oğlunu katleden terör örgütü PKK'yı lanetleyerek, "Eğer PKK Kürt hakkını savunuyor olsaydı, biz bugün burada olmazdık. PKK asla Kürt hakkını filan savunmuyor, öyle bir dertleri yok. Sadece Kürtlere zulmediyor, gücünü yettirmeye çalışıyor. PKK öyle bir şey yapmasaydı, biz burada olmazdık, Diyarbakır çadırı dolup taşmazdı. Diyarbakır'dakilerin hepsi Kürt. İçlerinde Türkçe konuşmayı bilmeyenler var. Allah PKK'nın belasını versin. O günleri de göreceğiz inşallah. Ben oğlumla her zaman gururu duydum." diye konuştu.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ise tüm şehitlere Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.