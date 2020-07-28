Son dakika haberi... Şehit Mustafa Dağlı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika güncel haberine göre Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen erlerden Mustafa Dağlı son yolculuğuna uğurlandı.
Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen erlerden Mustafa Dağlı son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 01:36
Kaynak: AA
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