Son dakika haberi! Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi! Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret

17.03.2021 17:47
Son dakika haberi! Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret, System.String[]

Son dakika yaşam haberi... Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın ile Suriye'nin Afrin bölgesinde yapılan Zeytin...

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın ile Suriye'nin Afrin bölgesinde yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın ailesini ziyaret etti.

Yalçın ve Akpınar'a Allah'tan rahmet dileyen Türköz, "İki kıymetli evladımızı vatanımızın bölünmez bütünlüğü üzerinde emelleri olan hain terör örgütü PKK/PYD mensuplarının yapmış olduğu saldıralar sonucu şehit verdik. Geleceğinin baharında ki iki evladımıza ne kadar minnet etsek azdır. Onların bize emanetleri, kıymetli değerlerimiz ailelerimiz her zaman belirttiğimiz gibi bizim baş tacımızdır. Devletimiz büyüktür ve tüm imkanlarıyla her zaman ailelerimizin hizmetindedir. Hain terör örgütü PKK/PYD mensuplarını ve destek verenleri şiddetle kınıyor, tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Ziyarette, İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından şehitler Yalçın ve Akpınar için Kur'an-ı Kerim okundu.

Türköz'e eşi Sunel Türköz'ın yanı sıra, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yusuf Özyavuz eşlik etti. - KARABÜK

Son dakika haberi! Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret
Son dakika haberi! Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret
Son dakika haberi! Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret

Aybüke Yalçın, Hisarcık, Şehit, PKK, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi! Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret - Son Dakika


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