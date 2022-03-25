Son dakika haberi... Şehit olmadan 4 gün önce annesi ve amcası için lokma siparişi vermiş - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şehit olmadan 4 gün önce annesi ve amcası için lokma siparişi vermiş

25.03.2022 12:43
Son dakika haberi... Şehit olmadan 4 gün önce annesi ve amcası için lokma siparişi vermiş

Son dakika gelişmesine göre BİNGÖL'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün'ün (32), olaydan 4 gün önce, 13 yıl önce ölen annesi Aysel Aygün ve 16 yıl önce görev yaptığı Uşak'ta ekip otosunun kaza yapması sonucu şehit olan polis memuru amcası için lokma döktürmek için sipariş...

BİNGÖL'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün'ün (32), olaydan 4 gün önce, 13 yıl önce ölen annesi Aysel Aygün ve 16 yıl önce görev yaptığı Uşak'ta ekip otosunun kaza yapması sonucu şehit olan polis memuru amcası için lokma döktürmek için sipariş verdiği ortaya çıktı. Şehidin bu isteği yerine getirilip, annesi ve amcası için Çine Semt Pazarı'nda  lokma döküldü.

Bingöl merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde 22 Mart Salı günü saat 13.30 sıralarında, eğitim alanına anti tank mühimmatı sevkiyatı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Aydın'ın Çine İlçesinden olan evli ve 1 çocuk babası Necati Aygün'ün cenazesi bir gün sonra Karakollar Mahallesi Camii'nde öğleyin  kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

LOKMA HAYRI SİPARİŞİ VERDİNecati Aygün'ün şehit olmadan 4 gün önce 2009 yılında yaşamını yitiren annesi Aysel Aygün ile kendisi gibi polis olan ve 2006 yılında görev yaptığı Uşak'ta göreve giderken ekip otosunun kaza yapması sonucu şehit olan amcası Mestan Aygün için lokma döktürmek için sipariş verdiği ortaya çıktı.Şehidin bu isteği yerine getirilip, annesi ve amcası için dün, Çine Semt Pazarı'nda lokma döküldü. Lokmacı Tahir Terdöken, "Şehit Necati Aygün bizi aradı ve 24 Mart günü için amcası ve annesi için lokma hayrı siparişi verdi. Biz de notumuzu aldık. Ancak geçen 22 Mart Salı günü şehit oldu haberini aldık. Şehidimizin bu isteğini yerine getirdik ve lokma hayrımızı yaptık. Allah hayrını kabul etsin" dedi.

Son dakika haberi... Şehit olmadan 4 gün önce annesi ve amcası için lokma siparişi vermiş
Son dakika haberi... Şehit olmadan 4 gün önce annesi ve amcası için lokma siparişi vermiş
Son dakika haberi... Şehit olmadan 4 gün önce annesi ve amcası için lokma siparişi vermiş
Son dakika haberi... Şehit olmadan 4 gün önce annesi ve amcası için lokma siparişi vermiş
Son dakika haberi... Şehit olmadan 4 gün önce annesi ve amcası için lokma siparişi vermiş
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Özel Harekat, Bingöl, Şehit, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şehit olmadan 4 gün önce annesi ve amcası için lokma siparişi vermiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Şehit olmadan 4 gün önce annesi ve amcası için lokma siparişi vermiş - Son Dakika
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