Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün naaşı Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs için Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi.
Altunörs'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda musallaya konuldu.
Buradaki törende Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in yaptığı duanın ardından Altunörs'ün cenazesi kara yoluyla memleketi Malatya'ya gönderildi.
Törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ve şehidin silah arkadaşları katıldı.
Kaynak: AA
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