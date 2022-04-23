Son dakika haberi: Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, son yolculuğuna uğurlandı

23.04.2022 17:52

Bir son dakika haberine göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Şehidin Çardak Havalimanı'ndan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Denizli Büyükşehir Belediyesinin cenaze nakil aracıyla Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Bu sırada aile yakınları Türk bayrağı sarılı tabuta sarılarak bir süre ağladı.

Burada şehidin babası Salim, annesi Elif, kardeşleri Melike, Seda, Seher Kaya ve eşi Gamze Kerek taziyeleri kabul etti.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde İl Müftü Yardımcısı Semih Keskin'in ilkindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

Bu sırada vatandaşlar, tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Törene katılanların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

Şehit Kerek'in bir süre önce nişanlısı Gamze ile nikah kıydıkları, iki ay sonrada yapacakları düğün için hazırlık yaptıkları öğrenildi.???????

Cenaze törenine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, bağımsız milletvekili Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Cengiz Güven, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Son dakika haberi: Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, son yolculuğuna uğurlandı

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Denizli, Cenaze, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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