Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Zeydan Karalar 'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senin adını Sarıçam'da açacağımız kreşe vereceğiz Enes'im. Yavrularımız senin güzel adınla büyüyecek." ifadesine yer verdiği belirtildi.

Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün adı Adana'da kreşe verilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.