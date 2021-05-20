Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.
Hava Şehitliğinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, bütün şehitler için dualar edildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın ailesine sabır dileyen Vali Ali Çelik, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin her zaman yanındayız" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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