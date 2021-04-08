Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal'ın naaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehidin ayakta durmakta güçlük çeken 2 aylık eşi Akdal'ı askerler ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri teselli etmeye çalıştı.

Bakan Yardımcısı Moğul, Vali Coşkun ve diğer protokol üyeleri, şehidin babası ve aile fertlerine başsağlığı diledi.

Cenaze törenine, şehidin babası Feramuz annesi Remziye, eşi Ayşen Cansu Akdal ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun , Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir , Celalettin Güvenç , Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör , İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, belediye başkanları, kurum müdürleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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