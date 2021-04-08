Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal'ın naaşı memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
Kilis'te konuşlu 1. Hudut Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından kara yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.
Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Abdulhamithan Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine, şehidin babası Feramuz annesi Remziye, eşi Ayşen Cansu Akdal ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, belediye başkanları, kurum müdürleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
Bakan Yardımcısı Moğul, Vali Coşkun ve diğer protokol üyeleri, şehidin babası ve aile fertlerine başsağlığı diledi.
Şehidin ayakta durmakta güçlük çeken 2 aylık eşi Akdal'ı askerler ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri teselli etmeye çalıştı.
Şehit Akdal'ın cenazesi kılınan namazın ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG üyelerince dün düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal ile Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır şehit olmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal'ın naaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika