El Bab 'da gece saatlerinde üs bölgesine saldırı düzenlendi. Saldırıda Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan şehit oldu. Şehit Çalışgan için Gaziantep Havalimanı 'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 6'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker , 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ÇALIŞGAN'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika

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