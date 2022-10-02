Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ÇALIŞGAN'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ÇALIŞGAN'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

02.10.2022 12:22

Son dakika haberine göre SURİYE'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın (34),cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketi Tokat'a uğurlandı.

SURİYE'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın (34),cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketi Tokat'a uğurlandı.

El Bab'da gece saatlerinde üs bölgesine saldırı düzenlendi. Saldırıda Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan şehit oldu. Şehit Çalışgan için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 6'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Mustafa Çalışgan'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Tokat'a gönderilmek üzere askeri kargo uçağına konuldu.

YORUMLAR
500
30 Ağustos resepsiyonunda Vali ve eşini görmezden gelen albay görevden alındı 30 Ağustos resepsiyonunda Vali ve eşini görmezden gelen albay görevden alındı Suriye'de operasyon! 11'i DAEŞ, 4'ü PKK'lı çok sayıda terörist yakalandı Suriye'de operasyon! 11'i DAEŞ, 4'ü PKK'lı çok sayıda terörist yakalandı Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı
Kaynak: DHA

Gaziantep, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ÇALIŞGAN'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:14 9 NATO ülkesinden ortak bildiri! Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesini tanımadılar
16:14 Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu
16:00 Nişantaşı'nın göbeğinde saç saça birbirine giren kadınlar kameraya yansıdı
15:52 Türkiye'de ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan futbolculara: Rakibin önemi yok
15:52 Anadolu Efes nefes kesen maçta Galatasaray'ı devirdi
15:34 Yunanistan Başbakanı bu kez İngilizlere ağladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde
15:24 Libya'nın Sirte kentinde toplu mezar bulundu! Onlarca ceset çıkarıldı
15:18 Anne ile oğlunu öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı! Saldırgan kuzen çıktı
15:19 Merve Boluğur nikah masasına oturmasına saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi
15:02 Antalya'da sıcaklık 40 dereceyi aştı! 83 yılın ekim ayı rekoru gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 16:26:46. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ÇALIŞGAN'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement