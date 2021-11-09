Son dakika haberi... Şehit polis, memleketine uğurlandı (2)

Son dakika habere göre TOPRAĞA VERİLDİ Hatay'ın Hassa ilçesinde görevli olduğu kontrol noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Davut Kaplan (51) için memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tören düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ Hatay'ın Hassa ilçesinde görevli olduğu kontrol noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Davut Kaplan (51) için memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tören düzenlendi. Baba evinde alınan helalliğin ardından şehit Kaplan'ın cezazesi İmam Hatip Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, şehidin eşi Gülcan Kaplan (42), oğulları Yunus (21), Emre (21), Ömer Kaplan (4), İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Erdinç Yılmaz, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehit Kaplan, kılınan cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'nde dualarla toprağa verildi. İbrahim EMÜL-Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),

İbrahim EMÜL-Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),

Son Dakika

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