Son dakika haberi... "Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör-10" operasyonuyla Balıkesir'de suçlarla kapsamlı mücadele - Son Dakika

Balıkesir il merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı olarak kaçakçılık, narkotik ve asayiş suçlarının önlenmesi için geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 160 ekip, 900 personel, 10 Özel Harekat unsuru, 5 Çevik Kuvvet Timi'nin görev aldığı "Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör-10" Operasyonu sonucunda; 9 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 150 adet tabanca fişeği, 16 adet tüfek, 63 adet dolu kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet 6136 SKM kapsamında bıçak, 3 adet beysbol sopası, 1 adet şiş, 132,85 gram Metamfetamin, 190,36 gram esrar, 53 gram bonzai, 536 adet sentetik ecza hap, 5 adet hassas terazi, 23 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pipe, 3 bin 525 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 49 gram kenevir tohumu, 106 adet cinsel içerikli hap, 7 adet cinsel içerikli jel, 52 bin 230 gram kıyılmış tütün, 377 adet mükerrer kullanım için koparılmış TAPDK bandrolü, 341 litre el yapımı şarap, 53 şişe el yapımı şarap, 154.5 litre kaçak rakı, 99.7 litre etil alkol, 51 tüp anason, 8 tüp anason yağı, 59 tüp aroma, 7 şişe kaçak viski, 85 litre bitkisel temizleyici, 5 adet alkol kiti, 2 bidon saf su, 30 litre sahte votka, 1 şişe kaçak votka, 7 litre el yapımı bira, 29 adet bidon, 117 adet şişe,1 adet kovayla yapılmış düzenek, 1 adet düdüklü tencere ile yapılmış düzenek, 9 adet iğneli enjeksiyon, Sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet cep telefonu ile

Kasten Öldürme, Resmi Belgede Sahtecilik, Hırsızlık, Kasten Yaralama, TCK-191, Hırsızlık, Tehdit ve 6136 SKM suçlarından aranan kişi ele geçirildi.

Ayrıca yapılan "Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör-10" operasyonu sonucunda 141 kişi Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak-5607 SKM-4733 SKM-6136 SKM suçlarından yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır.

Vali Hasan Şıldak, İl genelinde bütün suçlara yönelik olarak kolluk güçlerinin çalışmalarının aralıksız şekilde devam edeceğini belirterek özellikle uyuşturucu madde ve kaçakçılık konularında, silah ve sahte alkol kaçakçılığı hususunda en kararlı biçimde faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi. - BALIKESİR