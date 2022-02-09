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Son dakika haberi: Şehit polis Metin Gülmez'in adı Kahramankazan Polis Merkezi'nde yaşayacak - Son Dakika

Son dakika haberi: Şehit polis Metin Gülmez'in adı Kahramankazan Polis Merkezi'nde yaşayacak

09.02.2022 11:54
Son dakika haberi: Şehit polis Metin Gülmez'in adı Kahramankazan Polis Merkezi'nde yaşayacak

Son dakika gündem haberine göre Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yer alan Polis Merkezi Amirliğine, şehit polis memuru Metin Gülmez'in adı verildi.

Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yer alan Polis Merkezi Amirliğine, şehit polis memuru Metin Gülmez'in adı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ismi Kahramankazan Polis Merkezi Amirliğine verilen şehidin ailesi, Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

4 yaşındaki kızı Esila Ceylin ile gelen Tuğba Gülmez, eşi için hazırlanan şehit köşesini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis Merkezi Amirliğinde hazırlanan Kahramankazan 15 Temmuz ve Terörle Mücadele Şehitler Köşesi'ni de ziyaret eden Tuğba Gülmez, "Kazan'a kahramanlık unvanı verilmesine vesile olan şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

Şehit ailesini makam odasında ağırlayan İlçe Emniyet Müdürü İsmet Yüzügüllü, onlarla bir süre sohbet ederek ziyaret anısına plaket ve Türk bayrağı hediye etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Tuğba Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin isminin Polis Merkezi Amirliğine verilmesinin kendilerini oldukça gururlandırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İçeri girip eşimin ismini görünce çok duygulandım, gözyaşlarımı tutamadım. Tarifsiz bir duygu, onu kaybetmenin acısını ve isminin burada yaşayacak olmasının gururunu bir arada yaşadım. Allah devletimizden, İlçe Emniyet Müdürümüzden ve bütün ilgililerden razı olsun. Bizimle yakından ilgilendiler, sağ olsunlar."

Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Metin Gülmez, 28 Kasım 2020'de uygulama görevi esnasında meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde 9 Aralık 2020'de şehit olmuştu.???????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şehit polis Metin Gülmez'in adı Kahramankazan Polis Merkezi'nde yaşayacak - Son Dakika


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