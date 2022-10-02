BAKAN SOYLU'DAN, ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE - Son Dakika
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BAKAN SOYLU'DAN, ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE

02.10.2022 19:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin, Suriye'nin El-Bab bölgesinde terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan'ın ailesine taziyede bulunmak üzere Tokat'a geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin, Suriye'nin El-Bab bölgesinde terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan'ın ailesine taziyede bulunmak üzere Tokat'a geldi. Bakan Soylu, Tokat Havalimanında Tokat Valisi Numan Hatipğolu tarafından karşılandı. Bakan Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Çetin, şehit Çalışgan'ın baba ocağında kurulan taziye çadırında aileye sabırlar dileğinde bulundu.

Burada konuşan Bakan Soylu, Milletimizin başına bela olan terör örgütüne karşı sınırımızın ötesinde milletimizin dualarıyla büyük bir görevi ifa ediyorlar. Üst bölgesine sızma esnasında 2 teröristi etkisiz hale getirdiler. Abdülhakim Arvasi'nin söylediği gibi 'Senin sevdiklerine dost bakıyoruz, seni sevmeyenlere, düşmanlarına da düşman bakıyoruz?. Terör örgütünü orada beslemeye, sınırlarımızın ortasında beslemeye çalışanların attığı, anti tank füzesi ile ilk önce yaralandı, gazi oldu. Ardından da şehit oldu. Bizim sorumluğumuz onlara mahcup olmamaktır. Bize büyük bir yük bıraktılar. Büyük bir sorumluluk bıraktılar, bunun farkındayız. Şehitliği keşke Allah bize nasip etse. Benim duam odur. Annesine, babasına, kardeşlerine, ailelerine, yakınlarına Allah sabır versin. Ateş düştüğü yeri yakar. İçerlerindeki kor büyüktür. Ama peygamber efendimize komşu olmuştur. Mükafatı büyüktür. Allah cennette kavuştursun dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Jandarma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU'DAN, ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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