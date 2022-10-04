Son dakika haberi! Şehit polis Sedat Gezer'in ismi, Mersin'de spor kompleksinde yaşayacak - Son Dakika
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Son dakika haberi! Şehit polis Sedat Gezer'in ismi, Mersin'de spor kompleksinde yaşayacak

04.10.2022 10:26
Son dakika haberi! Şehit polis Sedat Gezer'in ismi, Mersin'de spor kompleksinde yaşayacak

Son dakika haberler: MERSİN'in Mezitli Belediye Meclisi'nce alınan kararla Tece Polisevi'ne terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in ismi, yapımı tamamlanan spor kompleksine verildi.

MERSİN'in Mezitli Belediye Meclisi'nce alınan kararla Tece Polisevi'ne terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in ismi, yapımı tamamlanan spor kompleksine verildi.

Mezitli Belediye Meclisi'nin olağan ekim ayı toplantısında, geçen hafta Tece Polisevi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in isminin Akdeniz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan spor kompleksine verilme önerisi oylamaya sunuldu. Teklif, oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca şehit polis Gezer'in çocuklarının 1 yıllık eğitim bedeli olarak 20 bin lira tahsis edilmesi ile Mezitli Belediyesi çocuk gündüz bakımevlerinden ücretsiz yararlanmalarına da karar verildi. Mecliste grubu bulunan tüm partilerin oy birliği ile aldığı kararın ardından terör saldırısını da kınayan bildiri okundu.


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Kaynak: DHA

Polisevi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şehit polis Sedat Gezer'in ismi, Mersin'de spor kompleksinde yaşayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Şehit polis Sedat Gezer'in ismi, Mersin'de spor kompleksinde yaşayacak - Son Dakika
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