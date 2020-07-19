Son dakika haberi! ŞEHİT POLİS SON ERKAN GÖKTEKE YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -2 - Son Dakika

Son dakika haberi! ŞEHİT POLİS SON ERKAN GÖKTEKE YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -2

Bir son dakika haberine göre Şehit Polis Memuru Erkan Gökteke, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Polis Memuru Erkan Gökteke, son yolculuğuna uğurlandı.

Bakan Koca'dan Konyaspor ve Başakşehir taraftarına çağrı: Kutlamalar toplum sağlığını gözetir tarzda olmalı
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta dün meydana gelen olayda narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu bir polis memuru kolundan yaralanırken göğsünden vurulan Erkan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

SALDIRIDA YARALANAN POLİS MEMURU DA NAMAZA KATILDI

28 yaşındaki Erkan Gökteke'nin cenaze namazı öğlen namazının ardından Fatih Camii'nde kılındı. İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından kıldırılan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aynı saldırıda sağ kolundan yaralanan polis memuru Yusuf Nacar, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve polisler tabutu omuzlayarak cenaze aracına götürdü. Şehit Erkan Gökteke Edirnekapı Mezarlığı içinde bulunan Polis Şehitliğine defnedildi. Şehit Erhan Gökteke'nin cenazesi dualar eşliğinde defnedilirken, özel harekat polisleri tarafından 3 el saygı atışı yapıldı. Cenaze töreninin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şehit ailesine Bayrak ve Kuran-ı Kerim verdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 18:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ŞEHİT POLİS SON ERKAN GÖKTEKE YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -2 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:39 Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti 23:27 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı 23:25 Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 22:55 Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 16:09 Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
23:39
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
23:27
Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı
23:25
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
22:55
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 00:51:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! ŞEHİT POLİS SON ERKAN GÖKTEKE YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]