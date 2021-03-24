Şehit polisin adı okul kütüphanesinde hemşehrilerinin vefası, Türkiye'nin desteğiyle yaşatılıyor - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesinde geçen sene PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sivaslı polis memuru Muhammed Demir'in adı, hemşehrilerinin vefası ve Türkiye'den gönderilen destek sayesinde bir köy okulunda oluşturulan kütüphanede yaşatılıyor.

Siirt Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında 15 Temmuz 2020'de Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sağlanan sıcak çatışmada şehit olan özel harekat polisi Demir'in adının yaşatılması için İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Sivaslı polis memuru Süleyman Akkaya'nın öncülüğünde kampanya başlatıldı.

Kentte görev yapan bazı Sivaslı kamu görevlilerinin de destek verdiği, sosyal medyadan duyurulan kampanyaya Türkiye'nin 81 ilinden kitap ve malzeme sağlanan destekle Demir'in şehit düştüğü Pervari ilçesinde Ormandalı İlk ve Ortaokuluna kütüphane kazandırıldı.

"Şehit Polis Memuru Muhammed Demir Kütüphanesi"nin açılışı okul bahçesinde düzenlenen törenle yapıldı.

"Şehit Demir'in ismi ebediyete kadar yaşayacak"

Pervari Kaymakamı Aziz Kayabaşı, AA muhabirine, geçen yıl şehitlik mertebesine ulaşan polis memuru Demir'in adına yaptırılan kütüphaneye ülkenin dört bir yanından destek sağlandığını söyleyerek, "Bu kütüphane kullanıldıkça şehit Muhammed Demir'in ismi de ebediyete kadar yaşayacak. Öğrencilerimizin de bu bilinçte olmasını istiyoruz." dedi.

Kayabaşı, imece usulüyle ilçenin farklı yerlerinde kütüphane oluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

"Öğrencilerimize armağan ediyoruz"

Kampanyaya öncülük eden polis memuru Süleyman Akkaya da kütüphanenin kurulmasında polis, asker, sağlık personeli ve öğretmen gibi kamu görevlilerinin yanı sıra ev kadınlarının da desteği olduğunu belirtti.

Akkaya, kütüphaneye 3 bini aşkın kitap ve malzeme desteği sağlandığını dile getirerek, "Pervari'de şehit olan Muhammed Demir'in adını yaşatmak için Sivaslılar olarak bir proje başlattık. Bu proje neticesinde kardeşimiz adına Ormandalı köyündeki çocuklarımız için bir kütüphane açtık. Bunu öğrencilerimize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Kampanyaya destek veren öğretmen Seyhan Kaya ise hemşehrileri adına kurulan kütüphaneye katkı sunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Eşi ve çocukları ile kütüphanenin açılışına katıldıklarını anlatan Kaya, "Şehidimizi ismini yaşatmak adına bu çalışmayı yapmaktan mutluyuz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz 2020'de Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşmiş, çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 özel harekat polisi yaralanmıştı.

Helikopterle Şırnak Askeri Hastanesine sevk edilen polislerden Muhammed Demir (31) ve Anıl Kemal Kurtul (29) müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.