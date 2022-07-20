2016 yılının Aralık ayında İstanbul Beşiktaş 'taki bombalı terör saldırısında mesleğe henüz başlayalı 6 ay olan Hüyüklü polis memuru Oğuzhan Duyar da şehit düşmüştü.

Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran , İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer , polis ve jandarma teşkilatı mensupları ve şehit polis Oğuzhan Duyar'ın ailesiyle birlikte Göçeri Mahallesi'nde yapımı tamamlanan hayrat çeşmesinde bir araya geldi.

Kaynak: AA

Konya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Şehit polisin ismi hayrat çeşmesinde yaşatılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.