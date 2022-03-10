Şanlıurfa'da takip ettikleri zanlıyı yakalamak isterken silahla vurularak yaralanan polislerden biri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri bir şahsı OSM kavşağında yakalamak istedi. Şahıs kendisini yakalamak isteyen polislere silahla ateş açtı. İlk ateş sonucu polis memurları Cemal Bozkurt (32) ile Abdullah Yasir B. (30) yaralandı. Yaralı polisler olayın yaşandığı bölgede bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı polislerden Abdullah Yasir B., Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, Cemal Bozkurt ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralı polis Cemal Bozkurt kurtarılamayarak şehit düştü.

Öte yandan kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - ŞANLIURFA