Son dakika haberi: Şehit polisler, Cebeci Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Şehit polisler, Cebeci Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı

08.04.2022 14:30
Son dakika haberi: Şehit polisler, Cebeci Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı

Son dakika gündem haberi... Emniyet Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Emniyet Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, emniyet genel müdür yardımcıları, daire başkanları, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile şehit yakınları ve çok sayıda emniyet personeli katıldı.

Törende, Aktaş'ın şehitlik anıtına çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören mangasının saygı atışı sonrası şehitlik anı defterini imzalayan Aktaş, şehitlerden aldıkları ilham ve cesaretle şanlı bayrağın gölgesi altında millete hizmet etmenin onur ve gurunu yaşadıklarını belirtti.

Şehitlerin bıraktığı emanete kanlarının son damlasına kadar sahip çıkacaklarını, tarihin her döneminde küllerinden doğan Türk milletine ve şehitlere layık olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyleyen Aktaş, şunları ifade etti:

"Böyle eşsiz bir medeniyete, şanlı bir tarihe sahip olmanın şuuruyla hareket eden Emniyet Teşkilatı'mız, arkasına aldığı 177 yılın birikimi ve tecrübesiyle polis yıldızı üzerindeki etik değerleri rehber edinmekte ve azimle yoluna devam etmektedir. Bu yolda en büyük manevi gücümüz sizlersiniz. Ebediyete kadar yaşayacak kahramanlıklarınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin temel dayanağı ve en güçlü teminatıdır.

177 yıldır devletimizin bekasını milletimizin huzur ve güvenliğini her şeyin üzerinde tutan ve bu uğurda canını ve kanını vermekten çekinmeyen Türk Polis Teşkilatı'mızın her bir mensubu, bütün şer odaklarına karşı mücadelesine canla başla devam edecek ve sizler gibi bu uğurda şehit olmayı şeref sayacaktır.

Peygamber Efendimize komşu olarak uğurladığımız sizlerin aziz hatıralarını saygı ve gururla yaşatacak, bizlere emanet olan kıymetli ailelerinizi gözümüz gibi koruyacak ve tarihin altın sayfalarına geçen mücadelelerinizi gelecek nesillere anlatmayı görev sayacağız.

177. yıl dönümümüz vesilesiyle bir kez daha aziz hatıralarınız önünde saygı ve hürmetle eğiliyoruz. Allah bizleri sizlere mahcup etmesin."

Altındağ İlçe Müftüsü Kamil Haliloğlu ile müezzin Ali Şahin tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cebeci Şehitliği'ndeki tören, Aktaş ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Bu arada, Gölbaşı ve Karşıkaya mezarlıklarındaki şehitliklerde de anma programı düzenlendi.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu

Hacı Bayram Veli Camisi'nde de cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu. Mevlide, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve üst düzey emniyet yetkilileri katıldı.

Cami çıkışında vatandaşa gül suyu ve lokum ikram edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! POLİS HAFTASI'NDA ŞEHİTLİK ZİYARETİ Son dakika haber! POLİS HAFTASI'NDA ŞEHİTLİK ZİYARETİ Son dakika haber! GMİS yönetim kurulu; 'Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 177'nci Yılını Kutluyoruz' Son dakika haber! GMİS yönetim kurulu; 'Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 177'nci Yılını Kutluyoruz'

Mehmet Aktaş, Şehit, Tören, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şehit polisler, Cebeci Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
14:20 Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye "hazreti" deyince eleştirilen Hatipoğlu'ndan öfkeli dolu sözler: Senin ne haddine!
14:16 Ebrar Karakurt dünyanın en iyi liginin "en değerli oyuncusu" seçildi
14:13 Pink Floyd, Ukrayna için yeniden bir arada! "Hey Hey Rise Up" şarkısını söyleyecekler
13:53 Selçuk Bayraktar CNN International'a konuştu: Hayat kurtarmakla övünmek istemem ama TB-2 Ukrayna direnişinin sembolü oldu
13:45 Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı, Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi: Tarım ve Orman Bakanı'nı işaret ettik ama yine de geldi
13:35 Senatör olmaya hazırlanan Dr. Mehmet Öz'ün kişisel serveti dudak uçuklattı
13:32 Herkes Löw'ü bekliyor ama Ali Koç Jorge Jesus'la anlaştı
13:29 Baydöner'in Ramazan reklamı viral oldu: Aramızda yalnızca "onun" dertsiz olduğu şu günlerde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 14:39:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şehit polisler, Cebeci Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement