Son dakika haberi: Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın ailesine acı haber verildi

19.04.2022 00:41
Son dakika haberi: Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın ailesine acı haber verildi

Son dakika gündem haberi: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Yetkililer, Delibaş'ın şehadet haberini, Kazımkarabekir Mahallesi Kuzulca Sokak'ta yaşayan ailesine verdi.

Haberin duyulması ile Delibaş'ın ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi.

32 yaşındaki şehidin evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın ailesine acı haber verildi
Son dakika haberi: Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın ailesine acı haber verildi

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Üsteğmen, Kayseri, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika


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