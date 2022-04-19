Son dakika haberi: Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Yetkililer, Delibaş'ın şehadet haberini, Kazımkarabekir Mahallesi Kuzulca Sokak'ta yaşayan ailesine verdi.

Haberin duyulması ile Delibaş'ın ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi.

32 yaşındaki şehidin evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.