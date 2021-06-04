Son dakika haberleri: Şehit Uzman Çavuş Halit Altun, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş , şehidin babasına öptüğü Türk bayrağını ve fotoğrafını verdi.

Mezarlığa götürülmesi Hatay 'daki kazada şehit olan Uzman Çavuş Halit Altun, Mardin 'de son yolculuğuna uğurlandı

Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!