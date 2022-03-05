Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin, son yolculuğuna uğurlandı

05.03.2022 15:39
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberlerine göre Tokat'ta servis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Ergin'in (40) cenazesi Bingöl'de defnedildi.

Tokat'ta servis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Ergin'in (40) cenazesi Bingöl'de defnedildi.

Askeri uçakla Bingöl Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından Bingöl Belediyesine ait cenaze aracına alındı.

Şehidin naaşı buradan tören için Şehitlik Anıtı'na getirildi.

Törende şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar yer aldı.

İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi Bingöl Şehitliği'nde toprağa verildi.

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Uzman Çavuş, Bingöl, Tokat, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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