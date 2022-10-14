Bakan Yanık duyurdu: Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının uçak biletleri artık yüzde 50 indirimli - Son Dakika
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Bakan Yanık duyurdu: Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının uçak biletleri artık yüzde 50 indirimli

14.10.2022 16:32

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında bir protokole imza atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat tarafından imzalanan protokol ile şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının hem yurt içi hem de yurt dışı bilet ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılacağı duyurdu. Engellilere yönelik de kolaylıkların getirildiği protokolle artık biletlere online ortam üzerinden ulaşılabilecek.

Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında imzalanan protokolle tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına bilet ücretlerinde indirim yapıldı. Protokolle halen uçak biletlerinde iç hatlarda yüzde 20 ve Türkiye çıkışlı dış hatlarda yüzde 25 oranında indirim uygulanan engellilerin de seyahat acentelerine gitmelerine gerek kalmadan internetten bilet alabilmelerine imkan sağlandı. Ayrıca protokol tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde indirim uygulanması ve hak sahiplerine kolaylık sağlanması amacıyla biletlerin internet üzerinden alınabilmesini de öngörüyor.

"VATANDAŞIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

Protokolün son derece anlamlı olduğunu belirten Bakan Yanık, "Şehit yakınlarımız, gaziler, gazi yakınlarımız ve engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir projede bir araya gelmek bizim için önemli. Türk Hava Yolları Türkiye'nin iftihar markası. İmzalayacağımız iş birliği protokolümüzle artık şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleri indirimli uçabilecekler. Engelli vatandaşlarımız ve refakatçileri de biletlerini indirimli olarak online ortamda alabilecekler. Günümüz dünyasında, hava yolu ulaşımının gerekliliği ve kolaylığı düşünüldüğünde bu hizmetle birçok hayata dokunmuş ve vatandaşın işini kolaylaştırmış olacağız" dedi.

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının uçak biletleri artık yüzde 50 indirimli olacak

"İNDİRİMLE SOSYALLİKLERİ ARTACAK"

Protokolle elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşımını sağlayacaklarını ifade eden Yanık, "Böylece Türk Hava Yollarıyla yolculuklarında indirimden yararlanacak olan şehit yakını gazi, gazi yakını ve engelli vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla sorgulama yapması mümkün hale gelecek. Sistem hayata geçtiğinde bilet alım işlemlerinde bilgiler internet ortamına girilir girilmez bu indirim hak sahibi vatandaşlarımıza online olarak doğrudan uygulanacak. Bu sayede engelli vatandaşlarımız ve refakatçileri, şehit yakını gazi ve gazi yakını vatandaşlarımız evlerinden dahi çıkmadan indirimli bilete kolaylıkla ulaşabilecekler. Yapılan indirimle ise kolayca sosyalleşebilecekler" diye konuştu.

"ARALIKTA İNTERNET VE MOBİL UYGULAMADAN BAŞVURU YAPILABİLECEK"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise "Bildiğiniz üzere ortaklığımızın şehit yakınlarına, gazilerimize ve refakatçilerine yönelik indirimleri vardı. Bu indirimler yurt içi uçuşlarımızda yüzde 20, yurt dışı uçuşlarımızda ise sadece gazilerimize yönelik olarak yüzde 40 oranındaydı. Ayrıca bu indirimlerden faydalanabilmeleri için belge ibraz etmeleri ve ofislerimize gelmeleri gerekiyordu. Şimdi şehit yakınları, gazilerimiz ve yakınları için bu indirim oranlarımızı hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarımızda yüzde 50 olarak artırıyor ve kapsamını da yurt dışı uçuşlarımızda gazi yakınlarını da kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Şehit yakını ve gazilerimiz, yüzde 50'ye yükselttiğimiz bu indirim oranını bu protokolle 1 Aralık itibarıyla internet kanallarımız ve mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilecekler" açıklamasında bulundu.

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Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları artık yüzde 50 indirimli uçacak Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları artık yüzde 50 indirimli uçacak Son dakika haberleri... Şehit ve gazi yakınları ile gaziler için uçak biletlerinde indirim protokolü imzalandı Son dakika haberleri... Şehit ve gazi yakınları ile gaziler için uçak biletlerinde indirim protokolü imzalandı
Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık duyurdu: Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının uçak biletleri artık yüzde 50 indirimli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yanık duyurdu: Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının uçak biletleri artık yüzde 50 indirimli - Son Dakika
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