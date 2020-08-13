Son dakika haberi... Şehit yakınları, gaziler ve engelliler için beton yol - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşların yolları beton ile kaplanıyor.

Altınordu Belediyesi, şehit yakınları, gazi, engelli bireyler ve ailelerinin evlerine ulaşım sağladıkları yolları Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğinde beton yol ile kaplıyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören'in özel ilgi gösterdiği çalışmalar çok sayıda mahallede devam ediyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde Gökömer, Altınyurt, Öceli ve Işıklı Mahallelerinde şehit yakını, diyaliz hastası ve engelli vatandaşların ulaşımda sorun yaşadıkları yolları beton yol ile kaplandı. Devam eden çalışmalarda, Boztepe Mahallesi'nde şehit yakını ve engelli yolu, Kurtulmuş Mahallesi'nde ve Akkese Mahallesi'nde ise yine engelli vatandaşların yolları beton yol konforuna kavuşturuldu.

Öte yandan mahalle muhtarları ve vatandaşlar, konforlu ulaşım sağlayabilecekleri betin yolların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler. - ORDU