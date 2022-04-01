Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gazilere nisanda 8 milyon 299 bin TL ödeme - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları ve gazilerin banka hesaplarına nisan ayında toplam 8 milyon 299 bin 200 TL yatırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın hak sahiplerine her ay verilen destek miktarlarını 1 Nisan 2022'den itibaren 1500 TL'den 2 bin 600 TL'ye yükselttiği kaydedilip, "Vakıf tarafından Nisan 2022 ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 7 milyon 745 bin 400 TL, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 239 bin 200 TL, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere de 317 bin 200 TL ödeme yapıldı. Bu çerçevede tüm hak sahiplerine bu ay toplam 8 milyon 299 bin 200 TL ödendi" denildi.