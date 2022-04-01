Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gazilere nisanda 8 milyon 299 bin TL ödeme - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gazilere nisanda 8 milyon 299 bin TL ödeme

01.04.2022 15:17
Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gazilere nisanda 8 milyon 299 bin TL ödeme

Bir son dakika haberine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları ve gazilerin banka hesaplarına nisan ayında toplam 8 milyon 299 bin 200 TL yatırıldığını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları ve gazilerin banka hesaplarına nisan ayında toplam 8 milyon 299 bin 200 TL yatırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın hak sahiplerine her ay verilen destek miktarlarını 1 Nisan 2022'den itibaren 1500 TL'den 2 bin 600 TL'ye yükselttiği kaydedilip, "Vakıf tarafından Nisan 2022 ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 7 milyon 745 bin 400 TL, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 239 bin 200 TL, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere de 317 bin 200 TL ödeme yapıldı. Bu çerçevede tüm hak sahiplerine bu ay toplam 8 milyon 299 bin 200 TL ödendi" denildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE ARTIRILDIVakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 112 milyon 444 bin 200 TL destek sağlandığı belirtilerek, "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı aylık ödemelerin yanı sıra hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramlarında da ikramiye veriyor. Bayram ikramiyesi 1 Nisan 2022'den itibaren 1100 TL'den 2 bin TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de hak sahiplerine bir aylık tutarında ödeme yapılıyor" denildi.


YORUMLAR
500
Şehit yakınları ve gazilerin destek miktarları ödendi Şehit yakınları ve gazilerin destek miktarları ödendi Kurumlar vergisinde beyan dönemi başladı Kurumlar vergisinde beyan dönemi başladı

Türk Lirası, Banka, Nisan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gazilere nisanda 8 milyon 299 bin TL ödeme - Son Dakika


Son Dakika
15:07 TFF, kulüplerin menajerlere ne kadar ödeme yaptığını açıkladı!
15:02 Masözün 1 Nisan şakası böyle olur: "Cinsel organını büyütmek isteyen arasın" dedi, duyan aradı
14:56 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı: Sıradaki salgının arbovirüslerden olması çok büyük ihtimal
14:56 Bahar Candan, kendisinden yaşça büyük adamla öpüşürken yakalandı
14:41 Bakan Kirişçi açıkladı: Çiftçiye 890 milyon 642 bin TL'lik destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
14:40 Sağlık Bakan Koca: Sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli sayılacak
08:39 Japonya'da reşit olma yaşı 20'den 18 düşürüldü
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Putin ile görüşecek! "Zelenski ile görüşün" teklifi yapacak
14:25 Erdoğan'ın önerdiği manda yoğurdu üretiminde lider ilimiz Tokat!
14:21 Aşk Mantık İntikam'da bugün neler olacak? Esra, Ozan'ı affedebilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 15:26:56. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gazilere nisanda 8 milyon 299 bin TL ödeme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement