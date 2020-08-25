Son dakika haberi! Şehit Yıldırım için Hakkari'de tören düzenlendi

Son dakika haberi... Şehit Yıldırım için Hakkari'de tören düzenlendi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde görevi sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım için tören düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 17:11

Kaynak: İHA

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