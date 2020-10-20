Son dakika haberi: Şehitkamil belediyesi, muhtarları unutmadı - Son Dakika

Son dakika haberi: Şehitkamil belediyesi, muhtarları unutmadı

20.10.2020 16:16
Son dakika haberi: Şehitkamil belediyesi, muhtarları unutmadı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Şehitkamil Belediyesi, muhtarlara yönelik organizasyon düzenledi.

Şehitkamil Belediyesi, muhtarlara yönelik organizasyon düzenledi. İlçede görev yapan muhtarlar, Şehitkamil Belediyesi tarafından Muhtarlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyonda bir araya geldi.

Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen öğlen yemeği programına; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin, Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürü Erol Karataş, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürü Dursun Terzi, Şehitkamil İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Alper Efetürk, Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Kargın ve ilçe genelinde görev yapan muhtarlar katıldı.

Muhtarlara hitaben konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, "Öncelikle böylesine anlamlı bir programda bizleri bir araya getirdiği için Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha hepinizin Muhtarlar Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Bugünün sizler için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Muhtarlık müessesi tabi tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Demokrasimizin de bir anlamda çekirdeği olabilecek nitelikteki en küçük yerleşim birimlerimiz olan mahallelerimizde, köylerimizde muhtarlarımız, vatandaşlarımızın temsilcileridir. Devletimizin yanında da halkımızın temsilcileridir. Bu bakımdan muhtarlarımız, devlet ve vatandaşlarımız arasında çok iyi bir şekilde köprü vazifesi görüyorlar. Vatandaşlarımızdan aldıkları talepleri, sorunları, şikayetleri doğrudan ilgili kurumlara, intikal ettiriyorlar. Biz büyük bir aileyiz. Kaymakamlık, belediye, kurumlar ve siz muhtarlarımızla büyük bir aileyiz. Aile içerisinde ilişkiler nasıl ise muhtarlar ve kurumlar arasında da iş birliği var, koordinasyon var ve ortak akıl var. Muhtarlarımız; bizim her zaman mesai arkadaşlarımızdır, çalışma arkadaşlarımızdır" dedi.

"Bizim gözümüz, kulağımız olan sizlersiniz"

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci ise yaptığı konuşmada, "Öncelikle Muhtarlar Günü nedeniyle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, muhtarların ne kadar önemli bir vazife yaptıklarını dün Sayın Valimizin yaptığı toplantıda da dile getirdiğine bizzat şahit oldum. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir tanesi olan Şehitkamil ilçemizde 146 yerleşim yerinde bizim gözümüz, kulağımız olan sizlersiniz. Dolayısıyla ben bu konuda tüm muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her muhtarımız, kendi mahallesindeki sorunları bizlere iletiyor, bizler de tereddütsüz bir şekilde o mahalleye hizmeti anında götürmeye gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Devlet büyüklerimizin, her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz"

Muhtarlar adına konuşan Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Kargın ise "Bizim bugünü kutlamamızda devlet büyüklerimizin, her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Onlara da hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Siz değerli muhtarlarımızdan tek isteğim, tüm mahalle sakinlerinizden, maske-sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları noktasında elinizden gelen gayreti göstermenizi istirham ediyorum. Ben de Muhtarlar Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Yemeğin ardından Kaymakam Ömer Kalaylı, Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci tarafından muhtarlara günün anasına başarı belgesi ve hediyeler takdim edildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberi: Şehitkamil belediyesi, muhtarları unutmadı
Son dakika haberi: Şehitkamil belediyesi, muhtarları unutmadı
Son dakika haberi: Şehitkamil belediyesi, muhtarları unutmadı

Ömer Kalaylı, Şehitkamil, Muhtar, Atama, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi: Şehitkamil belediyesi, muhtarları unutmadı - Son Dakika

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