Son dakika haberi! Şehitkamil Belediyesinden dezenfekte çalışması - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi, korona virüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Zeytinli Mahallesi'nde kapsamlı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınının yayılmasını engellemek adına yoğun mesai harcayan Şehitkamil Belediyesi çalışanları, bu kapsamda son olarak Zeytinli Mahallesi'nde temizlik ve dezenfekte çalışması yürüttü. Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilk olarak mahalledeki geniş cadde ve sokaklar dezenfektanlı su ile yıkandı. Daha sonra tüm sokak ve caddeler süpürge araçları ile temizlendi. Mahalle içerisinde yer alan iş yerlerinin çevresinin yanı sıra tüm evlerin kapı önleri de ilaçlandı. Ayrıca tüm çöp konteynerleri de önce yıkandı, daha sonra ilaçla dezenfekte edildi.

"Yapılan dezenfekte çalışmalarından memnunuz"

Yapılan dezenfekte çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinli Mahalle Muhtarı Şerafettin Kaplan, "Korona virüs nedeniyle Şehitkamil Belediyemiz belirli aralıklarla mahallemizde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Şu an ekipler, 53 nolu cadde üzerinde yoğun bir dezenfekte çalışmaları yürütüyor. Öncelikle cadde ve sokaklarımız yıkama araçlarıyla tazyikli su sıkılarak yıkandı. Daha sonra süpürge aracı yollar baştan aşağı temizledi. Şu an kaldırımlar yıkanıyor. Bunun yanı sıra ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı. Çöp konteynerleri yıkanıp ve ilaçlanıp dezenfekte edildi. Yapılan çalışmalarından memnunuz. Ben, mahallemize yapılan bu dezenfekte çalışmalarından dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP