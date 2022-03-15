Son dakika haberi! Şehitler için İstanbul'dan 508 bin adımla Çanakkale'ye ulaştı - Son Dakika

Şehitlerin anısına İstanbul'dan yola çıkan Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 508 bin adım atıp Çanakkale'ye geldi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için 2 Mart'ta İstanbul'dan yola çıkan Gümüş, yaya olarak 375 kilometre yol katetti.

Türk bayrağıyla toplam 508 bin adım atan Gümüş, 13 gün süren yolculuğun ardından Çanakkale'ye ulaştı.

Kordon Boyu'ndaki Truva Atı önüne gelen Gümüş, burada vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirip yürüyüşü hakkında bilgi verdi.

Saffet Gümüş, AA muhabirine, bu yılki yürüyüşüne "Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü" adını koyduğunu söyledi.

"Dedelerimize vefamız bu yolları yürüyerek bitmez." diyen Gümüş, "Çünkü onlar bizim için bundan 107 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla beraber bizim var olmamızı sağlayıp bayrağımıza devletimize sahip çıktılar. Biz de onlara vefamızı göstermek için yol yürüdük. Toplam 508 bin adım attık. Yağmur yedik, dolu yedik, kar yedik. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Tüm Türk gençliğini ülkelerini, milletlerini korumaya ve sahip çıkmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Saffet Gümüş, buradan araçla, 18 Mart'ta açılışı gerçekleştirilecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nü görmek için Lapseki ilçesine gideceğini sözlerine ekledi.