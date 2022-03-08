Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Edirne'nin Keşan ilçesine geldi.

Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Esenyurt ilçesinden yola çıktı.

Türk bayrağıyla yürüyen Gümüş, 6 gün süren yolculuğun ardından Keşan'a ulaştı.

Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki yürüyüşüne "Torundan dedeye vefa yürüyüşü" adını koyduğunu belirtti.

Çanakkale ruhunun diri tutulması gerektiğine vurgu yapan Gümüş, "Çanakkale'de şehit olanlar bizim dedelerimiz. Onlar, 107 yıl önce aç, susuz kaldılar. Tek amaçları bize güzel bir vatan ve gelecek bırakmaktı. Mekanları cennet olsun. Allah bizden Çanakkale ruhunu eksik etmesin. Gençler, vatansız, bayraksız yaşanmaz Ukrayna'da bunu gördük. Vatanınıza sahip çıkın. Yolumuz şehitler yolu Çanakkale." dedi.