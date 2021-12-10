Son dakika haberi: Şehitler için tören - Son Dakika

Şehitlerin naaşlarının araçlarla getirilmesi
Şehitlerin naaşlarının katafalka koyulması
Şehitler için dua edilmesi
Şehitlerin naaşlarının ambulanslara koyulması
HAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında memleketlerine uğurlama töreni düzenlendi.
Kaynak: AA
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