Son dakika haberi: Şehitler için tören - Son Dakika

Hakkari Dağ ve Komando Tugayı

Şehitlerin naaşlarının araçlarla getirilmesi

Şehitlerin naaşlarının katafalka koyulması

Şehitler için dua edilmesi

Şehitlerin naaşlarının ambulanslara koyulması

HAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında memleketlerine uğurlama töreni düzenlendi.