Son dakika haberi | Şehitler Müzesi kapılarını açıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Şehitler Müzesi kapılarını açıyor

Bir son dakika haberine göre Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 3. dönemi için vaat ettiği 123 projenin en önemlilerinden biri olan Anadolu Şehitler Müzesi, 15 Temmuz'da DokumaPark'ta kapılarını ziyaretçilere aralıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 3. dönemi için vaat ettiği 123 projenin en önemlilerinden biri olan Anadolu Şehitler Müzesi, 15 Temmuz'da DokumaPark'ta kapılarını ziyaretçilere aralıyor. Türkiye'de bir başka örneği bulunmayan müze, isimleriyle, fotoğraflarıyla, özel eşyalarıyla şehitlerimizin hatıralarını yaşatacak.


Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokuma Fabrikası yerleşkesi, birbirinden özel müzelerle adeta kültür ve sanat adasına dönüştürüldü. Bugün müzeleriyle Antalya'nın cazibe merkezi haline gelen DokumaPark, şehitlerimizin anılarına da ev sahipliği yapacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 3. dönemi için vaad ettiği 123 projenin en önemlilerinden biri olan Anadolu Şehitler Müzesi, kapılarını ziyaretçilere aralamaya hazırlanıyor. Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği ve şehit aileleri desteği ile kurulan Anadolu Şehitler Müzesi, 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 18.00'da düzenlenecek törenle açılıyor. Kepez Belediyesi, tarih boyunca bu topraklarda şehit olmuş tüm kahramanlarımızın birlikte yad edileceği Türkiye'nin ilk müzesini, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olan 15 Temmuz'da Antalya'ya kazandıracak. Bin yıl boyunca şehit olmuş yüz binlerce şehidin anıları bu müzede yaşatılacak. - ANTALYA

Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şehitler Müzesi kapılarını açıyor - Son Dakika
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