Son dakika haberi! Şehitlerin naaşı Elazığ'a getirildi - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ'a getirildi.

Bingöl'den dün öğle saatlerinde kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düşmüştü. Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın de aralarında olduğu 11 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralanmıştı. Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken şehitlerin naaşı ise tamamlanan işlemlerin ardından sabaha karşı Elazığ'a getirildi. Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Morguna kaldırılan şehitlerin gün içerisinde tören düzenlenerek memleketlerine gönderileceğini bildirildi. - ELAZIĞ