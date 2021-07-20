Son dakika haberi! Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Necmi İnce de Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehitliği ziyaret edip, karanfil bırakıp dua ettiler. - MALATYA

Kurban Bayramı'nın ilk günü Malatya'da şehitlik ziyaretinde duygusal anlar hakimdi. Bayram namazının ardından sabah erken saatlerinde Malatya Şehir Mezarlığı'nda bulunan Şehitlikte, bu bayramda buruk geçti. Şehit yakınlarının ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı. Aileler, şehitlerin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar etti.

Malatya 'da yaşayan şehit aileleri, Kurban Bayramı 'nın ilk günü Malatya Şehir Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti.

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