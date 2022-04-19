Son dakika haberi: Şehitlikteki bayrakları çaldılar - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şehitlikteki bayrakları çaldılar

19.04.2022 16:39
Son dakika haberi: Şehitlikteki bayrakları çaldılar

Son dakika haberi: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehit mezarlarına asılan Türk bayrakları çalındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehit mezarlarına asılan Türk bayrakları çalındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Çamlık Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan 5 şehidin mezarının başındaki Türk bayrakları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Şehitliğe gelen aileler, mezarların başındaki küçük direklerdeki Türk bayraklarının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine polis ve belediyeye haber verildi. Şehitliğe gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 5 şehidin mezarının başındaki Türk bayraklarının çalındığını belirledi.

Yapılan araştırma sonrası 1 kişi gözaltına alındı. - HATAY

Son dakika haberi: Şehitlikteki bayrakları çaldılar

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Dörtyol, Şehit, Hatay, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Şehitlikteki bayrakları çaldılar - Son Dakika


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