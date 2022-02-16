KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, sehpanın metal ayaklarının arasına sıkışan 3,5 yaşındaki Eslem Topçu'yu itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, saat 17.45 sıralarında Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 727. Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Ablasıyla birlikte evde bulunan Eslem Topçu, üzerine çıkmaya çalıştığı sehpanın metal ayakları arasında sıkıştı. Ablası durumu komşulara bildirdi. Eve gelen komşuları, küçük çocuğu kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Eve gelen itfaiye ekibi, sehpanın metal ayağını keserek küçük kızı kurtardı. Sağlık ekibi, küçük kızı muayene ederken herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşmadı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Sehpanın metal ayaklarına sıkışan Eslem'i itfaiye kurtardı - Son Dakika