Son dakika haberleri: Şehri birbirine kattılar, hem polisler hem de kendileri kaza yaptı - Son Dakika

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Şehri birbirine kattılar, hem polisler hem de kendileri kaza yaptı

Polisi 'Dur' ihtarına uymayan iki kafadar kaza yapınca yakalandı

KOCAELİ - Kiraladıkları otomobil ile şehir dışına çıkan iki kafadar, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Uzun süren kovalamaca ise kazayla noktalandı.

İddiaya göre, İstanbul'dan araç kiralayan Ö.Z. ve B.K, 34 EPZ 501 plakalı Wolksvagen marka otomobil ile Kocaeli'ne geldi. Alkol alan ve sınırları dışına çıkan iki arkadaşı polis ekipleri TEM otoyolunda durdurmak istedi.

Ekiplerin uyarılarını dinlemeyen sürücü Ö.Z., kaçmaya başladı. Gişelerden çıkan iki arkadaş için uzun süre kovalamaca yaşandı. D100 karayolundan Kartepe istikametine giden araç adeta şehri birbirine kattı. Otomobili kovalayan polis ekibi, Kartepe İstasyon Mahallesi Serüven Sokak'ta boş araziye uçtu. Polisten kaçan araçta kaza yapınca iki arkadaş yakayı ele verdi.

34 EPZ 501 plakalı Wolksvagen marka otomobilin sürücüsü Ö.Z. ve yanında bulunan arkadaşı B.K. yaralandı. İki arkadaşın alkollü olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Yaralılar polisin gözetiminde Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.