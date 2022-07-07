Sel afetinde büyük hasar gören evlerinin yıkılışını çaresizce izlediler - Son Dakika
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Sel afetinde büyük hasar gören evlerinin yıkılışını çaresizce izlediler

07.07.2022 15:22

Sel afetinde büyük hasar gören evlerinin yıkılışını çaresizce izlediler 24 yıl önceki selde de yan yatan ve kriko yardımıyla kaldırılan binada yıkıldı Karabük'ün Yenice ilçesinde sel afeti nedeniyle ağır hasar gören 4 ev yıkılmaya başladı.

Sel afetinde büyük hasar gören evlerinin yıkılışını çaresizce izlediler

24 yıl önceki selde de yan yatan ve kriko yardımıyla kaldırılan binada yıkıldı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde sel afeti nedeniyle ağır hasar gören 4 ev yıkılmaya başladı. Bazı vatandaşlar yıllar önce emek vererek yaptırdıkları evlerinin yıkılışını çaresizce izlediler.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde iki hafta önce meydana gelen sel afetinden en çok etkilenen ilçelerden biri de Karabük'ün Yenice ilçesi olmuştu. İlçeye bağlı Tır Köyü'nde afet sonrası bir ev yan yatarken bazı evler de ağır hasar gördü. Bölgede yapılan hasar tespitlerinin ardından köyde bulunan 4 ev için acil yıkım kararı alındı. Kararın ardından ağır hasar gören hane sahipleri yıllar önce emek vererek yaptıkları evlerinin yıkılışını çaresizce izledi.

'24 yıl önce kriko ile düzeltilen evde yıkıldı'

Tır köyünde sel felaketinde yan yatan Seyfettin ve Nurettin Odabaş kardeşlere ait üç katlı binada yıkılan evler arasında yer aldı. Odabaş kardeşler 1998 yılında meydana gelen selde de yan yattığı ve kriko yardımıyla düzeltildiği ortaya çıkmıştı.

Evi yıkılacak olan Ferzane Akbıyık, bayramı buruk bir şekilde karşıladıklarını belirterek, iki dairesinin bulunduğu evde çocuklarıyla birlikte oturduğunu söyledi.

Yaklaşık 11 yıl önce ormandaki iş kazası nedeniyle eşini kaybeden Akbıyık, eşinin ormanda kazandığıyla evi aldığını ve sel nedeniyle çok sayıda maddi kayıp yaşadıklarını anlattı.

Akbıyık, evlerinin yıkılacağı için üzgün olduğunu ifade ederek, afet anından itibaren devlet yetkililerinin kendileriyle ilgilendiği için teşekkür etti.

İncelemelerin ardından yıkılacak ev sayısının artabileceği öğrendi.

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Selden zarar gören evlerin yıkımına başlandı Selden zarar gören evlerin yıkımına başlandı Afet hasarları dört yeni mobil araçla tespit ediliyor (1) Afet hasarları dört yeni mobil araçla tespit ediliyor (1)
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel afetinde büyük hasar gören evlerinin yıkılışını çaresizce izlediler - Son Dakika

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