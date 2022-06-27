İnebolu ilçesine bağlı Evrenye bölgede meydana gelen yoğun yağış sonrası Evrenye Çay sularının yükselmesi neticesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için jandarma ve UMKE ekipleri harekete geçti. Adrese gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı İnebolu Jandarma Komutanlığı ve UMKE ekipleri, iş makineleri aracılığıyla evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtararak güvenli bölgeye tahliyesini sağladı. Ekiplerin kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde jandarma ve UMKE personelleri çıplak ayakla vatandaşların tahliye anlanın görüntülendiği anlar takdir topladı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Sel bölgesinde jandarma ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladı - Son Dakika

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