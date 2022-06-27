Son dakika... Sel bölgesinde jandarma ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladı - Son Dakika
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Son dakika... Sel bölgesinde jandarma ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladı

27.06.2022 17:00

Son dakika haberleri: Sel bölgesinde jandarma ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladıKASTAMONU Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşları tahliye eden Jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladı.

Sel bölgesinde jandarma ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladı

KASTAMONU Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşları tahliye eden Jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladı.

İnebolu ilçesine bağlı Evrenye bölgede meydana gelen yoğun yağış sonrası Evrenye Çay sularının yükselmesi neticesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için jandarma ve UMKE ekipleri harekete geçti. Adrese gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı İnebolu Jandarma Komutanlığı ve UMKE ekipleri, iş makineleri aracılığıyla evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtararak güvenli bölgeye tahliyesini sağladı. Ekiplerin kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde jandarma ve UMKE personelleri çıplak ayakla vatandaşların tahliye anlanın görüntülendiği anlar takdir topladı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Sel bölgesinde jandarma ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladı - Son Dakika

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