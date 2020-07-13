Son dakika haberi | Sel felaketinde boğulan çocuk toprağa verildi
Son dakika haberine göre Ağrı merkeze 28 kilometre uzaklıkta bulunan Dumanlı köyünde dün akşam saatlerinde koyun otlatırken sağanak yağışın ardından aniden bastıran sel sularına kapılıp hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ali Osman Eytemiş, toprağa verildi.
Ağrı merkeze 28 kilometre uzaklıkta bulunan Dumanlı köyünde dün akşam saatlerinde koyun otlatırken sağanak yağışın ardından aniden bastıran sel sularına kapılıp hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ali Osman Eytemiş, toprağa verildi.
Ağrı Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından bu gün yakınları tarafından teslim alınan Ali Osman Eytemiş'in cenazesi, defnedilmek üzere Merkez Fatih Mahallesinde bulunan şehir mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Eytemiş'in cenazesi, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
(Ramazan Demir - Merve Gökbakan/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:12 Kaynak: İHA
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