Son dakika haberi! Sel felaketinde evi yıkılan aile, yeni yuvasına kavuştu - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesindeki sel felaketinde evi yıkılan Rabia Acar (46), 7 ay sonra yeni yuvasına kavuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Acar, "Ziyareti sırasında bakanımız bana ev sözü verdi. Evim yapıldı eşyalarla birlikte bana teslim edildi" dedi.

Başkale ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki 170 haneli Esenyamaç Mahallesi'nde 31 Temmuz 2021'de etkili olan sağanak, sele dönüştü. Mahalledeki 10 ev sel suları nedeniyle tamamen yıkılırken, 38'i ağır, 82 ev de hasar gördü. Selde eşini trafik kazasında kaybeden ve oğlu ile birlikte yaşamını sürdüren Rabia Acar'ın da evi yıkıldı. Yaraların sarıldığı mahallede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Acar için de yeni ev yapılması kararlaştırıldı. Çalışmaların ardından Acar'ın yeni evi bitirildi ve içine eşyalar konularak teslim edildi.

'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Yeni evine yerleşen Rabia Acar, Esenyamaç Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz ile birlikte Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ı ziyaret ederek kendilerini yalnız bırakmayan devlet yetkililerine teşekkür etti. Acar, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Selde evim tamamen yıkılmıştı. Ziyareti sırasında İçişleri Bakanımız da bana ev sözü verdi. Evim yapıldı, eşyalarla birlikte teslim edildi. Yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bakanımız, valimiz ve kaymakamımız hep bizim yanımızda oldular. Allah, devletimize zeval vermesin" dedi.