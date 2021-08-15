Son dakika haberi... Sel felaketinde komşularını kaybeden Babaçay köyü sakinleri, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde çok sayıda evin sele kapıldığı Babaçay köyünde köy sakinleri, komşu ve akrabalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Köy sakinlerinden İlknur Taşkıran, AA muhabirine, afet anında yaşadıklarını anlattı.

Sel sularının gece köylerine ulaşarak hasar vermeye başladığını vurgulayan Taşkıran, sabah ise evlerin yıkılmaya başladığını dile getirdi.

Evlerin gözlerinin önünde yıkılarak sel sularına kapıldığını aktaran Taşkıran, kendilerinin ise 40 kişi ormanlık alana kaçarak kurtulduklarını ifade etti.

"Yalvardık eve gitmeyin diye"

Taşkıran, büyük bir dehşet ve korku yaşadıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Komşularımızı kepçe kurtararak bizim evin önüne getirdi. Annem ile onları alarak eve götürdük. Sabaha kadar evde tuttuk. Üzerleri çamurdu ve ıslanmışlardı. Temizledik, kuruladık. Sabah Güllü teyze, 'ben evime gideceğim' diye ısrar etti. Bırakmadım ama dinlemedi gitti. Peşinden gittik, yakaladık yalvardık gitme diye. İkna edemedik. Dışarıda bekleyen eşine haber verdim, sakın eve girmeyin diye. O da koşarak eve Güllü teyzeyi almaya gitti ama ikisi bir daha geri dönmedi. Sel almış götürmüş o arada. Dört saat evde tuttum ama son dakika elimden kaçırdım gittiler, çok üzgünüm gerçekten."

Taşkıran, bazı komşularının sabah saatlerine kadar çatılarda kurtarılmayı beklediğini vurgulayarak, "Çok dehşet bir geceydi. Kimi komşularımız çatılarda poşet sallayarak yardım beklediler. Çığlıklarını duyduk. Çok ama çok kötü anlardı bizim için. Çok şükür onlar helikopterlerle kurtarıldı." dedi.

Yetmiş yaşındaki Makbule Yaman ise çok sevdikleri komşularını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Felaket gecesini anlatan Yaman, "Bizim evin önünde büyük bir telefon direği vardı. Telefon direği yıkılarak evimize çarptı. O an, şimdi gidiyoruz dedim artık. Kızım bizi kurtarmak için kepçe göndermiş. Eşim de biraz hasta onu alıp kepçe yardımıyla evden kaçmayı başardık. Gitti, çok değerli komşularımız gitti. 35 senedir bir gün dargın durmadık. Üzgünüz, çok üzgünüz." diye konuştu.