Son dakika haber | Sel felaketinde zarar gören Doğankent'te hayat normale dönüyor - Son Dakika

Son dakika haber | Sel felaketinde zarar gören Doğankent'te hayat normale dönüyor

Son dakika gelişmesine göre Giresun'daki sel felaketinde zarar gören Doğankent ilçesinde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Giresun'daki sel felaketinde zarar gören Doğankent ilçesinde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

İlçede 22 Ağustos Cumartesi günü başlayan yağış ve ardından meydana gelen taşkınla zarar gören iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışmalarını tamamlayan esnaf, yeniden faaliyete başladı.

Sel felaketi sonrası yıkım kararı alınan binalarda ise vatandaşlar ve iş yeri sahipleri eşyalarını boşaltmaya başladı. Bölgedeki esnaf için geçici dükkanlar hazırlanıyor.

İlçede yıkım kararı olan birçok kamu binasının da yıkımları gerçekleştirildi. Toprak kayması ve göçük meydana gelen mahalle ve köy yollarında ise çalışmalar devam ediyor.

Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin 22 Ağustos gecesi büyük bir sel felaketi yaşadığını söyledi.

İlçe merkezinde çarşının yarısının rüsubatla dolduğunu anlatan Özden, mahalle ve köylere ulaştıklarında sel felaketinin ne kadar büyük olduğunu gördüklerini ifade etti.

Özden, o günden bu yana kadar her mahalle ve köyün yollarını açtıklarını, ilçe merkezinin temizlendiğini belirterek, "Yaklaşık 30 esnaf zarar gördü. Merkezde temizlik işlerine devam ediyoruz çünkü birçok binanın alt katlarını su ve balçık kaplamıştı, ince temizliğini yapmaya devam ediyoruz. Köy ve mahalle yollarında da zaman zaman güzergah değiştirerek yeni yollar yapıyoruz." dedi.

İlçede yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi veren Özden, şöyle devam etti:

"Bakanlarımız şehir merkezine ulaştığında sel sonrası, daha önce 2007 yılında afete maruz alan olarak belirlenen bir bölgemizde 14 binamız vardı. Bu 14 binanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalıyla kentsel dönüşüm kapsamına alınarak Sayın Bakanımızın talimatıyla yıkılmasına karar verildi."

Özden, bunun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalıyla da yeni bir yerleşim yeri, yeni bir çarşı, yeni bir aks oluşturmak için de bir kamulaştırma yapıldığını aktardı.

İlçe merkezinde kentsel dönüşüm alanına giren 88 daire ve 43 dükkan bulunduğunu işaret eden Özden, "Bir kısmı şimdi yıkılacak, şu anda boşaltılıyor. Bir kısmı da yeni yerler yapıldıktan sonra yıkılacak ve yeni yerlerine vatandaşlar geçmiş olacak." diye konuştu.

Özden, her zaman yanlarında olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve AK Parti Giresun milletvekillerine, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Esnaf yeniden faaliyete başladı

Soba ve soba malzemeleri satışı yapılan iş yeri taşkın nedeniyle zarar gören Muzaffer Patan ise zor bir dönem yaşadıklarını dile getirdi.

İş yerini yeni yeni toparlamaya başladıklarını ifade eden Patan, "Faaliyete başladık, bundan sonra da inşallah daha iyi olsun diye uğraşıyoruz. Esnaf olarak büyük bir felaket yaşadık, 6 depom ve iş yerim zarar gördü. İnşallah düzelecek, Rabb'im bir kolaylık verir inşallah." dedi.

Son dakika haber | Sel felaketinde zarar gören Doğankent'te hayat normale dönüyor

Doğankent, Giresun, Ağustos, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sel felaketinde zarar gören Doğankent'te hayat normale dönüyor - Son Dakika


Son Dakika

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